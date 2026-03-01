LendingTree Aktie

LendingTree für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12HU0 / ISIN: US52603B1070

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.03.2026 07:01:06

Ausblick: LendingTree legt Quartalsergebnis vor

LendingTree wird am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,478 USD. Das entspräche einer Verringerung von 13,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,550 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll LendingTree im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 284,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 261,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,93 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,964 USD je Aktie, gegenüber -3,140 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 1,08 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 900,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu LendingTree Inc

mehr Nachrichten