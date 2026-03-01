Ausblick: LendingTree legt Quartalsergebnis vor

LendingTree wird am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,478 USD. Das entspräche einer Verringerung von 13,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,550 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll LendingTree im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 284,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 261,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,93 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,964 USD je Aktie, gegenüber -3,140 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 1,08 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 900,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at