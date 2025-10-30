Linde Aktie

Linde für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.10.2025 07:01:06

Ausblick: Linde präsentiert Quartalsergebnisse

Linde öffnet am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

20 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,18 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 29,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,22 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten einen Zuwachs von 2,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,61 Milliarden USD gegenüber 8,36 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 25 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 16,44 USD je Aktie, gegenüber 13,62 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 23 Analysten durchschnittlich bei 33,87 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 33,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Linde plcmehr Nachrichten