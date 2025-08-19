Linde Aktie
|409,20EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
Linde Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Linde von 505 auf 515 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Anfang August veröffentlichten Quartalszahlen sei der Gasekonzern offenbar gut aufgestellt, schrieb Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Linde erscheine widerstandsfähig sowohl gegen die Inflation der Preise als auch den Gegenwind von der globalen Industrieproduktion. Ein Volumenwachstum bleibe zwar schwierig zu erreichen, der hohe Auftragsbestand signalisiere aber, dass das Gewinnwachstum sich ab 2026 zunehmend in höheren Volumina bemerkbar machen werde./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Buy
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
$ 515,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 478,51
|
Abst. Kursziel*:
7,63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 478,51
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,63%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
Analysen zu Linde plcmehr Analysen
