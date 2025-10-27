Linde Aktie
WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
|
27.10.2025 13:59:43
EQS-News: Linde Declares Dividend in Fourth Quarter 2025
|
EQS-News: Linde plc
/ Key word(s): Dividend
Linde Declares Dividend in Fourth Quarter 2025
Woking, UK, October 27, 2025 – Linde plc (Nasdaq: LIN) announced its Board of Directors has declared a quarterly dividend of $1.50 per share.
The dividend is payable on December 17, 2025 to shareholders of record on December 3, 2025.
About Linde
The company serves a variety of end markets such as chemicals & energy, food & beverage, electronics, healthcare, manufacturing, metals and mining. Linde's industrial gases and technologies are used in countless applications including production of clean hydrogen and carbon capture systems critical to the energy transition, life-saving medical oxygen and high-purity & specialty gases for electronics. Linde also delivers state-of-the-art gas processing solutions to support customer expansion, efficiency improvements and emissions reductions.
For more information about the company and its products and services, please visit www.linde.com
27.10.2025 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|Linde plc
|Forge, 43 Church Street West
|GU21 6HT Woking, Surrey
|United Kingdom
|Phone:
|+1-203-837-2210
|E-mail:
|Investor_Relations@Linde.com
|Internet:
|www.linde.com
|ISIN:
|IE000S9YS762
|Listed:
|Nasdaq
|EQS News ID:
|2218518
|End of News
|EQS News Service
|
2218518 27.10.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Linde plcmehr Nachrichten
|
13:59
|EQS-News: Linde Declares Dividend in Fourth Quarter 2025 (EQS Group)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Linde stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.10.25
|S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.10.25
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Linde-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.10.25
|EQS-News: Linde Announces Third Quarter 2025 Earnings and Conference Call Schedule (EQS Group)
|
30.09.25
|S&P 500-Titel Linde-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Linde von vor einem Jahr rentiert? (finanzen.at)
|
29.09.25
|EQS-News: Linde Appoints Sanjiv Lamba as Chairman & CEO (EQS Group)
|
18.09.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Linde plcmehr Analysen
|13.10.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|19.08.25
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Linde Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.25
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|19.08.25
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Linde Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.25
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|19.08.25
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Linde Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.25
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|26.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|01.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|11.03.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|06.02.25
|Linde Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Linde plc
|382,40
|-0,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung im Handelsstreit: ATX fester -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen fester erwartet -- Märkte in Fernost letztlich höher- Nikkei erstmals über 50.000-Punkte-Marke
Am heimischen Aktienmarkt zeigt sich ein kleines Plus am Montag, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. An den US-Börsen zeichnen sich vorbörslich leichte Gewinne ab. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Wochenauftakt klar nach oben.