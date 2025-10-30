Linde Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Linde vor Zahlen von 518 auf 519 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst James Hooper rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit dem 27. Quartal in Folge, in dem der Gaskonzern mit dem Gewinn je Aktie die Schätzungen übertrifft. Er nahm eine kleinere Erhöhung seiner bereinigten Annahmen für 2025 und 2026 vor./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 10:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 10:26 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
