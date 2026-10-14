Loop Industries Aktie
WKN DE: A2DX71 / ISIN: US5435181046
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14.10.2026 07:01:06
Ausblick: Loop Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Loop Industries veröffentlicht am 15.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,055 USD. Das entspräche einem Gewinn von 21,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,070 USD erwirtschaftet wurden.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 0,3 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,250 USD aus. Im Vorjahr waren -0,260 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 1,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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