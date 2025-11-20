Ausblick: Malayan Banking Bhd (Maybank) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Malayan Banking Bhd (Maybank) stellt am 21.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,216 MYR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,210 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Malayan Banking Bhd (Maybank) 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 7,50 Milliarden MYR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 41,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Malayan Banking Bhd (Maybank) 12,93 Milliarden MYR umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,862 MYR, gegenüber 0,840 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 30,34 Milliarden MYR geschätzt, nachdem im Vorjahr 51,40 Milliarden MYR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at