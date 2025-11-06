Malayan Banking Bhd Aktie
WKN: 862183 / ISIN: MYL1155OO000
|
06.11.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Malayan Banking Bhd (Maybank) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Malayan Banking Bhd (Maybank) lädt voraussichtlich am 21.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
3 Analysten schätzen, dass Malayan Banking Bhd (Maybank) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,210 MYR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,210 MYR auf dem gleichen Niveau gelegen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 41,99 Prozent auf 7,50 Milliarden MYR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,93 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,862 MYR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,840 MYR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 30,34 Milliarden MYR, gegenüber 51,40 Milliarden MYR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
