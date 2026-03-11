Ausblick: Mattr legt Quartalsergebnis vor

Mattr lädt am 12.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,019 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Mattr noch ein Verlust pro Aktie von -0,200 CAD in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 38,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 207,8 Millionen CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Mattr für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 288,6 Millionen CAD aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,626 CAD, gegenüber -0,060 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,24 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 885,3 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at