Mercury Systems Aktie

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WKN: 911843 / ISIN: US5893781089

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Mercury Systems präsentiert Quartalsergebnisse

Mercury Systems öffnet am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Mercury Systems im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,298 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,210 USD je Aktie gewesen.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 245,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 8,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 225,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,67 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,500 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,09 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 983,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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