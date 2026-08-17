Mercury Systems Aktie

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WKN: 911843 / ISIN: US5893781089

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17.08.2026 07:01:06

Ausblick: Mercury Systems präsentiert Quartalsergebnisse

Mercury Systems wird am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,383 USD gegenüber 0,270 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 266,1 Millionen USD aus – eine Minderung von 2,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Mercury Systems einen Umsatz von 273,1 Millionen USD eingefahren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,07 USD im Vergleich zu -0,650 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 959,9 Millionen USD, gegenüber 912,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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