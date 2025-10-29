Ausblick: Meta Platforms veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Was sich Anaylsten von der kommenden Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz versprechen.

Meta Platforms (ex Facebook) lädt am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

48 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 6,72 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,03 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 50 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 21,93 Prozent auf 49,49 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 64 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 28,28 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 23,86 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 64 Analysten durchschnittlich auf 196,88 Milliarden USD, gegenüber 164,50 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at