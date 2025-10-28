Methanex Aktie

Methanex

WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084

28.10.2025 07:01:06

Ausblick: Methanex stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Methanex wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,611 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,02 Prozent verringert. Damals waren 0,630 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent auf 1,35 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,28 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,80 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,33 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 5,33 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 5,10 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at


