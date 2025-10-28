Methanex Aktie
WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Methanex stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Methanex wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,611 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,02 Prozent verringert. Damals waren 0,630 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent auf 1,35 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,28 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,80 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,33 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 5,33 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 5,10 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Methanex Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Methanex Corp.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Methanex Corp.
|27,60
|-5,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.