Methanex Aktie

Methanex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Methanex-Anlage unter der Lupe 05.11.2025 16:05:15

NASDAQ Composite Index-Papier Methanex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Methanex von vor 10 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Methanex-Aktie gebracht.

Das Methanex-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 54,96 CAD. Wenn ein Anleger damals 100 CAD in das Methanex-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,820 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Methanex-Aktien wären am 04.11.2025 92,16 CAD wert, da der Schlussstand 50,65 CAD betrug. Damit hätte sich das Investment um 7,84 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Methanex einen Börsenwert von 4,05 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Methanex Corp.mehr Nachrichten