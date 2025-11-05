Methanex Aktie
WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084
|Methanex-Anlage unter der Lupe
|
05.11.2025 16:05:15
NASDAQ Composite Index-Papier Methanex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Methanex von vor 10 Jahren bedeutet
Das Methanex-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 54,96 CAD. Wenn ein Anleger damals 100 CAD in das Methanex-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,820 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Methanex-Aktien wären am 04.11.2025 92,16 CAD wert, da der Schlussstand 50,65 CAD betrug. Damit hätte sich das Investment um 7,84 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte Methanex einen Börsenwert von 4,05 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Methanex Corp.mehr Nachrichten
|
16:05
|NASDAQ Composite Index-Papier Methanex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Methanex von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
03.11.25
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.11.25
|Gewinne in New York: Das macht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
03.11.25
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Mittag stärker (finanzen.at)
|
03.11.25
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
31.10.25
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
31.10.25
|Gewinne in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
31.10.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags fester (finanzen.at)