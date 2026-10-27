Ausblick: Microsoft legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Experten haben ihre Prognosen für die Microsoft-Bilanz abgegeben.

Microsoft wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 34 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,71 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,72 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Microsoft im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 90,62 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 39 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 16,66 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 49 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 19,76 USD je Aktie, gegenüber 17,95 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 54 Analysten durchschnittlich auf 391,25 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 331,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at