Ausblick: Minerals Technologies präsentiert Quartalsergebnisse

Minerals Technologies lädt am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,63 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Minerals Technologies 1,44 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 528,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Minerals Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 558,8 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,25 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,590 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,20 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,07 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at