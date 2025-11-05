Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
|Zahlen im Fokus
|
05.11.2025 22:01:00
Ausblick: Moderna zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Moderna lädt am 06.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
17 Analysten schätzen im Schnitt, dass Moderna für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,121 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.
Moderna soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 879,6 Millionen USD abgeschlossen haben - davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 52,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -9,607 USD, während im vorherigen Jahr noch -9,280 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,89 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,24 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
