Moderna Aktie

Moderna für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
BioNTech-Rivale 06.11.2025 17:12:39

Moderna-Aktie gefragt: Umsatz und Ergebnis besser als gedacht

Moderna-Aktie gefragt: Umsatz und Ergebnis besser als gedacht

Das Biotechkonzern Moderna hat Anlegern am Donnertag vor Handelsbeginn an den US-Börsen seine Drittquartalsbilanz präsentiert.

Im abgelaufenen Jahresviertel hat Moderna einen Verlust von 0,51 US-Dollar je Aktie erlitten. Dies ist eine deutliche Verschlechterung gegenüber dem Vorjahreswert, als der BioNTech-Konkurrent überraschend einen kleinen Gewinn von 0,03 US-Dollar erwirtschaftet hatte. Experten hatten allerdings bereits erwartet, dass der Impfstoffhersteller zurück in die roten Zahlen fallen würde: Ihre Prognosen für das EPS lagen im Vorfeld durchschnittlich bei -2,121 US-Dollar.

Der Umsatz von Moderna lag daneben im Berichtsquartal bei 1,02 Milliarden US-Dollar nach 1,86 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist. Die Umsatzschätzungen der Analysten hatten derweil bei 879,6 Millionen US-Dollar gelegen.

Die Moderna-Aktie zeigt sich an der NASDAQ stark: So geht es zeitweise um 1,40 Prozent hoch auf 23,89 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

US-Entscheidung belastet BioNTech, Moderna und Co., aber nicht die Krebsforschung
So viel Verlust hätte ein Investment in Moderna von vor 3 Jahren eingebracht
Moderna-Aktie stürzt ab: Impfstoff-Flop erschüttert - auch BioNTech?

Bildquelle: Ascannio / Shutterstock.com,Tada Images / Shutterstock.com,T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Moderna Incmehr Nachrichten

Analysen zu Moderna Incmehr Analysen

19.11.24 Moderna Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.24 Moderna Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.24 Moderna Sector Perform RBC Capital Markets
12.01.24 Moderna Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Moderna Inc 20,82 0,58% Moderna Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen