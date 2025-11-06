Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
|BioNTech-Rivale
|
06.11.2025 17:12:39
Moderna-Aktie gefragt: Umsatz und Ergebnis besser als gedacht
Im abgelaufenen Jahresviertel hat Moderna einen Verlust von 0,51 US-Dollar je Aktie erlitten. Dies ist eine deutliche Verschlechterung gegenüber dem Vorjahreswert, als der BioNTech-Konkurrent überraschend einen kleinen Gewinn von 0,03 US-Dollar erwirtschaftet hatte. Experten hatten allerdings bereits erwartet, dass der Impfstoffhersteller zurück in die roten Zahlen fallen würde: Ihre Prognosen für das EPS lagen im Vorfeld durchschnittlich bei -2,121 US-Dollar.
Der Umsatz von Moderna lag daneben im Berichtsquartal bei 1,02 Milliarden US-Dollar nach 1,86 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist. Die Umsatzschätzungen der Analysten hatten derweil bei 879,6 Millionen US-Dollar gelegen.
Die Moderna-Aktie zeigt sich an der NASDAQ stark: So geht es zeitweise um 1,40 Prozent hoch auf 23,89 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
