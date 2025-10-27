Ausblick: Mondelez legt Quartalsergebnis vor

Mondelez wird am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 18 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,709 USD je Aktie gegenüber 0,630 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,24 Prozent auf 9,69 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,02 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,42 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 38,46 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 36,44 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at