Netease Aktie
WKN: 501822 / ISIN: US64110W1027
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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: Netease legt Quartalsergebnis vor
Netease lädt am 19.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 15 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 16,32 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Netease 1,87 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Umsatzschätzungen von 19 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 30,22 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 3,96 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Der Ausblick von 34 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 61,19 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,29 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 38 Analysten auf durchschnittlich 120,52 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 15,67 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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