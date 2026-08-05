Nihon Kohden Aktie

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WKN: 864378 / ISIN: JP3706800004

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Nihon Kohden präsentiert Quartalsergebnisse

Nihon Kohden stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass Nihon Kohden für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,88 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,840 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 47,91 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Minus von 4,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50,02 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 97,49 JPY im Vergleich zu 89,25 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 232,34 Milliarden JPY, gegenüber 235,10 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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