Börse New York: So performt der NASDAQ 100 aktuell

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,47 Prozent stärker bei 25 461,49 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,422 Prozent auf 25 449,87 Punkte an der Kurstafel, nach 25 342,85 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 25 622,58 Punkte, das Tagestief hingegen 25 369,36 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 25 858,13 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, bei 23 231,11 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, bei 21 164,60 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 21,39 Prozent aufwärts. Bei 26 182,10 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 6,85 Prozent auf 42,75 USD), AppLovin (+ 5,98 Prozent auf 660,88 USD), NXP Semiconductors (+ 4,59 Prozent auf 208,65 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,12 Prozent auf 178,48 USD) und Booking (+ 4,03 Prozent auf 5 089,07 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Baker Hughes (-2,89 Prozent auf 48,71 USD), Kraft Heinz Company (-2,33 Prozent auf 24,78 USD), O Reilly Automotive (-2,17 Prozent auf 99,04 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-1,97 Prozent auf 735,30 USD) und Micron Technology (-1,68 Prozent auf 236,41 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 19 234 289 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,704 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,31 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

