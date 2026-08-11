Ausblick: Orezone Gold legt Quartalsergebnis vor

Orezone Gold wird am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,144 AUD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 AUD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 149,90 Prozent auf 368,6 Millionen AUD. Im Vorjahresviertel hatte Orezone Gold noch 147,5 Millionen AUD umgesetzt.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,630 AUD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,190 AUD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,58 Milliarden AUD, gegenüber 584,1 Millionen AUD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at