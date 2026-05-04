Ausblick: Par Pacific präsentiert Quartalsergebnisse

Par Pacific wird am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,995 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,570 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Par Pacific in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,78 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,08 USD, wohingegen im Vorjahr noch 7,16 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,95 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 7,46 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at