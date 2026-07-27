Philips Electronics Aktie
WKN: 940936 / ISIN: US5004723038
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27.07.2026 07:01:06
Ausblick: Philips Electronics präsentiert Quartalsergebnisse
Philips Electronics wird sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,402 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,92 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,91 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,76 USD, gegenüber 1,06 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 20,63 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,13 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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