Phreesia Aktie
WKN DE: A2PMY3 / ISIN: US71944F1066
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29.03.2026 07:01:06
Ausblick: Phreesia legt Quartalsergebnis vor
Phreesia stellt am 30.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Phreesia im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,065 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,110 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite soll Phreesia 19 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 126,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 15,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Phreesia 109,7 Millionen USD umsetzen können.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,081 USD, gegenüber -1,020 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 480,1 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 419,8 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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