11.02.2026 07:01:06

Ausblick: PolyOne legt Quartalsergebnis vor

PolyOne wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,552 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,520 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll PolyOne in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,25 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 748,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 746,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,81 USD je Aktie, gegenüber 1,84 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 3,25 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 3,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

