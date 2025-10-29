Ausblick: PSI Software gewährt Anlegern Blick in die Bücher

PSI Software wird am 30.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,020 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,100 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 68,3 Millionen EUR gegenüber 65,1 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,119 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,350 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 286,9 Millionen EUR, gegenüber 260,8 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at