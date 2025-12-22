Dürr Aktie

Dürr für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SDAX-Marktbericht 22.12.2025 09:29:03

Aufschläge in Frankfurt: SDAX beginnt Montagssitzung mit Gewinnen

Aufschläge in Frankfurt: SDAX beginnt Montagssitzung mit Gewinnen

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Montagmorgen fort.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,34 Prozent höher bei 16 789,68 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 89,516 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der SDAX 0,208 Prozent fester bei 16 767,32 Punkten, nach 16 732,54 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 16 793,79 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 767,32 Punkten erreichte.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 15 750,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, betrug der SDAX-Kurs 16 944,87 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, bewegte sich der SDAX bei 13 528,84 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 20,90 Prozent zu Buche. Bei 18 206,72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit PVA TePla (+ 3,02 Prozent auf 22,54 EUR), Dürr (+ 2,87 Prozent auf 21,50 EUR), Medios (+ 2,51) Prozent auf 13,88 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,00 Prozent auf 39,80 EUR) und SMA Solar (+ 1,61 Prozent auf 32,84 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil PNE (-1,39 Prozent auf 9,96 EUR), KWS SAAT SE (-1,34 Prozent auf 66,10 EUR), PSI Software (-1,09 Prozent auf 45,50 EUR), Drägerwerk (-1,04 Prozent auf 66,50 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-1,04 Prozent auf 4,78 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 62 880 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Schaeffler mit 7,384 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,00 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen im Überblick
Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu HAMBORNER REITmehr Nachrichten

Analysen zu Dürr AGmehr Analysen

10.12.25 Dürr Neutral UBS AG
08.12.25 Dürr Outperform Bernstein Research
05.12.25 Dürr Buy Warburg Research
02.12.25 Dürr Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.25 Dürr Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 67,20 0,60% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
Dürr AG 21,70 1,40% Dürr AG
HAMBORNER REIT 4,41 -2,11% HAMBORNER REIT
KWS SAAT SE & Co. KGaA 65,70 -1,65% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Medios AG 13,66 1,94% Medios AG
Mutares 29,10 0,52% Mutares
PNE AG 9,99 0,00% PNE AG
ProSiebenSat.1 Media SE 4,81 -1,96% ProSiebenSat.1 Media SE
PSI Software AG 45,40 0,67% PSI Software AG
PVA TePla AG 22,12 2,41% PVA TePla AG
Schaeffler AG 7,84 0,58% Schaeffler AG
SCHOTT Pharma 14,70 -0,81% SCHOTT Pharma
SMA Solar AG 33,68 5,45% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 38,90 0,15% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Indizes in diesem Artikel

SDAX 16 726,67 -0,04%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt kommen zum Wochenstart nicht vom Fleck. Am Montag präsentieren sich die Börsen in Fernost freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen