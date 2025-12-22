Dürr Aktie
|SDAX-Marktbericht
|
22.12.2025 09:29:03
Aufschläge in Frankfurt: SDAX beginnt Montagssitzung mit Gewinnen
Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,34 Prozent höher bei 16 789,68 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 89,516 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der SDAX 0,208 Prozent fester bei 16 767,32 Punkten, nach 16 732,54 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SDAX lag heute bei 16 793,79 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 767,32 Punkten erreichte.
SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 15 750,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, betrug der SDAX-Kurs 16 944,87 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, bewegte sich der SDAX bei 13 528,84 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 20,90 Prozent zu Buche. Bei 18 206,72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Punkten verzeichnet.
Tops und Flops im SDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit PVA TePla (+ 3,02 Prozent auf 22,54 EUR), Dürr (+ 2,87 Prozent auf 21,50 EUR), Medios (+ 2,51) Prozent auf 13,88 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,00 Prozent auf 39,80 EUR) und SMA Solar (+ 1,61 Prozent auf 32,84 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil PNE (-1,39 Prozent auf 9,96 EUR), KWS SAAT SE (-1,34 Prozent auf 66,10 EUR), PSI Software (-1,09 Prozent auf 45,50 EUR), Drägerwerk (-1,04 Prozent auf 66,50 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-1,04 Prozent auf 4,78 EUR).
SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 62 880 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Schaeffler mit 7,384 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,00 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Analysen zu Dürr AGmehr Analysen
|10.12.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Dürr Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|Dürr Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
