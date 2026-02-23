Ausblick: Range Resources gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Range Resources wird am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

23 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,713 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 82,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,390 USD erwirtschaftet wurden.

17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,64 Prozent auf 752,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 680,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,90 USD, gegenüber 1,09 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 3,00 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,36 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at