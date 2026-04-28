Ausblick: RaySearch Laboratories (B) legt Quartalsergebnis vor

RaySearch Laboratories (B) stellt am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen, dass RaySearch Laboratories (B) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,48 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,66 SEK je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 319,8 Millionen SEK aus – eine Minderung von 3,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte RaySearch Laboratories (B) einen Umsatz von 331,7 Millionen SEK eingefahren.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,11 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 6,64 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,45 Milliarden SEK, gegenüber 1,34 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at