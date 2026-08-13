RLX Technolog a Aktie
WKN DE: A2QMDC / ISIN: US74969N1037
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: RLX Technology A präsentiert Quartalsergebnisse
RLX Technology A präsentiert am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,626 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei RLX Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,18 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 109,8 Millionen USD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,925 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,100 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,60 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 503,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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