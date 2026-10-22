Rogers Communications Aktie

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WKN: 867590 / ISIN: CA7751092007

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22.10.2026 07:01:06

Ausblick: Rogers Communications präsentiert Quartalsergebnisse

Rogers Communications lädt am 23.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass Rogers Communications im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,22 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 10,66 CAD je Aktie gewesen.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,35 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Rogers Communications für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,39 Milliarden CAD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,70 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 12,77 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,57 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 21,71 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at

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