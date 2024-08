Ausblick: Roivant Sciences zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Roivant Sciences öffnet am 08.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,243 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,380 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 30,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 42,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,039 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,55 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 150,1 Millionen USD, gegenüber 124,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at