NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roivant Sciences von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Roivant Sciences-Investment verdienen können.

Am 27.10.2022 wurde die Roivant Sciences-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Roivant Sciences-Aktie betrug an diesem Tag 5,12 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Roivant Sciences-Aktie investiert, befänden sich nun 1 953,125 Roivant Sciences-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.10.2025 auf 18,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 35 585,94 USD wert. Mit einer Performance von +255,86 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Roivant Sciences belief sich jüngst auf 12,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at