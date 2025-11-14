AXT Aktie

WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036

Index-Performance 14.11.2025 16:01:33

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Start des Freitagshandels leichter

Der NASDAQ Composite fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Der NASDAQ Composite sinkt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,45 Prozent auf 22 766,75 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 1,42 Prozent auf 22 544,72 Punkte an der Kurstafel, nach 22 870,36 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 22 791,20 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22 436,79 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2,52 Prozent. Vor einem Monat, am 14.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22 521,70 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 21 710,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19 107,65 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 18,08 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell CRESUD (+ 2,78 Prozent auf 11,82 USD), Resources Connection (+ 1,83 Prozent auf 4,74 USD), PetMed Express (+ 1,79 Prozent auf 1,99 USD), Roivant Sciences (+ 1,36 Prozent auf 20,84 USD) und Modine Manufacturing (+ 0,98 Prozent auf 129,99 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Nissan Motor (-16,33 Prozent auf 2,05 USD), AXT (-9,77 Prozent auf 9,42 USD), inTest (-9,61 Prozent auf 6,68 USD), Ballard Power (-6,27 Prozent auf 2,99 USD) und Merit Medical Systems (-5,42 Prozent auf 82,66 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 8 281 966 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,048 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ Composite präsentiert die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 18,82 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

AXT Inc. 8,97 -6,32% AXT Inc.
Ballard Power Inc. 2,64 -0,19% Ballard Power Inc.
Cogent Communications Holdings Inc 17,55 5,22% Cogent Communications Holdings Inc
CRESUD S.A. (spons. ADRs) 9,95 -1,49% CRESUD S.A. (spons. ADRs)
inTest Corp. 6,45 -9,15% inTest Corp.
Merit Medical Systems Inc. 73,00 -2,67% Merit Medical Systems Inc.
Modine Manufacturing Co. 112,75 -5,57% Modine Manufacturing Co.
Nissan Motor Co. Ltd. 2,12 2,84% Nissan Motor Co. Ltd.
NVIDIA Corp. 163,72 1,90% NVIDIA Corp.
Oracle Corp. 193,22 4,38% Oracle Corp.
PetMed Express Inc. 1,70 -31,13% PetMed Express Inc.
Resources Connection Inc. 4,02 4,15% Resources Connection Inc.
Roivant Sciences 17,47 -0,60% Roivant Sciences
Upbound Group Inc Registered Shs 14,50 -3,33% Upbound Group Inc Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 22 900,59 0,13%

ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

