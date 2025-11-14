AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|Index-Performance
|
14.11.2025 16:01:33
Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Start des Freitagshandels leichter
Der NASDAQ Composite sinkt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,45 Prozent auf 22 766,75 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 1,42 Prozent auf 22 544,72 Punkte an der Kurstafel, nach 22 870,36 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 22 791,20 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22 436,79 Punkten erreichte.
NASDAQ Composite auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2,52 Prozent. Vor einem Monat, am 14.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22 521,70 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 21 710,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19 107,65 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 18,08 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern verzeichnet.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell CRESUD (+ 2,78 Prozent auf 11,82 USD), Resources Connection (+ 1,83 Prozent auf 4,74 USD), PetMed Express (+ 1,79 Prozent auf 1,99 USD), Roivant Sciences (+ 1,36 Prozent auf 20,84 USD) und Modine Manufacturing (+ 0,98 Prozent auf 129,99 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Nissan Motor (-16,33 Prozent auf 2,05 USD), AXT (-9,77 Prozent auf 9,42 USD), inTest (-9,61 Prozent auf 6,68 USD), Ballard Power (-6,27 Prozent auf 2,99 USD) und Merit Medical Systems (-5,42 Prozent auf 82,66 USD).
Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 8 281 966 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,048 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick
Im NASDAQ Composite präsentiert die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 18,82 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|AXT Inc.
|8,97
|-6,32%
|Ballard Power Inc.
|2,64
|-0,19%
|Cogent Communications Holdings Inc
|17,55
|5,22%
|CRESUD S.A. (spons. ADRs)
|9,95
|-1,49%
|inTest Corp.
|6,45
|-9,15%
|Merit Medical Systems Inc.
|73,00
|-2,67%
|Modine Manufacturing Co.
|112,75
|-5,57%
|Nissan Motor Co. Ltd.
|2,12
|2,84%
|NVIDIA Corp.
|163,72
|1,90%
|Oracle Corp.
|193,22
|4,38%
|PetMed Express Inc.
|1,70
|-31,13%
|Resources Connection Inc.
|4,02
|4,15%
|Roivant Sciences
|17,47
|-0,60%
|Upbound Group Inc Registered Shs
|14,50
|-3,33%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|22 900,59
|0,13%
