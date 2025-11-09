ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Roivant Sciences Aktie

Roivant Sciences

WKN DE: A3C4MS / ISIN: BMG762791017

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Roivant Sciences legt Quartalsergebnis vor

Roivant Sciences wird am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,320 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,310 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 25,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,6 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,274 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,240 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 20,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 29,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

