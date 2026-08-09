ROUND ONE CorpShs Aktie

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WKN: 919633 / ISIN: JP3966800009

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09.08.2026 07:01:06

Ausblick: ROUND ONE präsentiert Quartalsergebnisse

ROUND ONE stellt am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 16,70 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 28,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ROUND ONE 12,99 JPY je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 11,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 48,70 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,49 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 72,94 JPY, während im vorherigen Jahr noch 63,30 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 216,33 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 189,55 Milliarden JPY waren.

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