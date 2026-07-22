Ausblick: Route Mobile legt Quartalsergebnis vor

Route Mobile wird sich am 23.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 14,30 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,45 INR erwirtschaftet worden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,51 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Route Mobile für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 11,38 Milliarden INR aus.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 61,70 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 37,94 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 46,32 Milliarden INR, gegenüber 44,08 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at