Ausblick: RxSight präsentiert Quartalsergebnisse

RxSight wird sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,329 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,290 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten eine Verringerung von 3,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 32,6 Millionen USD gegenüber 33,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,192 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,950 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 137,8 Millionen USD, gegenüber 134,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at