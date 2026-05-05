Salmon Evolution Aktie
WKN DE: A2QDK9 / ISIN: NO0010892094
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Salmon Evolution legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Salmon Evolution lädt am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,038 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 65,45 Prozent erhöht. Damals waren -0,110 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 152,3 Millionen NOK aus – das entspräche einem Plus von 206,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,7 Millionen NOK in den Büchern standen.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,265 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,370 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 570,2 Millionen NOK aus im Gegensatz zu 325,3 Millionen NOK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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