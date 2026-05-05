Ausblick: Salmon Evolution legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Salmon Evolution lädt am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,038 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 65,45 Prozent erhöht. Damals waren -0,110 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 152,3 Millionen NOK aus – das entspräche einem Plus von 206,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,7 Millionen NOK in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,265 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,370 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 570,2 Millionen NOK aus im Gegensatz zu 325,3 Millionen NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at