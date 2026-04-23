Ausblick: Signify (ehemals Philips Lighting) legt Quartalsergebnis vor

Signify (ehemals Philips Lighting) stellt am 24.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,108 EUR gegenüber 0,530 EUR im Vorjahresquartal.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,32 Milliarden EUR – das würde einem Abschlag von 8,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,45 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,61 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,06 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,56 Milliarden EUR, gegenüber 5,77 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at