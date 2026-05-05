Sitowise Group Aktie
WKN DE: A2QSEV / ISIN: FI4000480215
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Sitowise Group legt Quartalsergebnis vor
Sitowise Group präsentiert am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,002 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,040 EUR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 0,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 48,1 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 48,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,077 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,180 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 193,5 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 188,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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