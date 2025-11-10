Ausblick: SoftBank gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SoftBank wird am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 164,75 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 803,05 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,59 Prozent auf 1.902,41 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte SoftBank noch 1.768,18 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 607,22 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 780,82 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7.612,47 Milliarden JPY, gegenüber 7.243,75 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at