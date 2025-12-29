DigitalBridge Grou a Aktie

Nächster KI-Milliardendeal? 29.12.2025 15:37:09

DigitalBridge-Aktie +10%: SoftBank setzt auf KI und plant wohl Übernahme

Das japanische Technologie-Konglomerat SoftBank Group Corp. steht offenbar kurz vor einem bedeutenden strategischen Zukauf.

• SoftBank plant wohl Zukauf von DigitalBridge
• DigitalBridge stützt KI-Strategie
• DigitalBridge-Aktie mit Kursfeuerwerk

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, befindet sich der SoftBank-Konzern in fortgeschrittenen Verhandlungen zur Übernahme der DigitalBridge Group. Eine offizielle Bekanntgabe des Deals für das in New York börsennotierte Unternehmen könnte nach Einschätzung der Quellen bereits am heutigen Montag erfolgen. DigitalBridge wird an der Börse mit rund 2,7 Milliarden US-Dollar bewertet.

KI-Boom: SoftBanks Fokus auf die Infrastruktur der Zukunft

Die geplante Akquisition unterstreicht die Ambitionen von SoftBank-Gründer Masayoshi Son, sein Imperium massiv auf das Zeitalter der künstlichen Intelligenz auszurichten. DigitalBridge hat sich als Private-Equity-Gesellschaft auf digitale Infrastruktur spezialisiert - insbesondere auf Rechenzentren. Diese Anlagen gelten derzeit als Schlüsselressource, da der weltweite KI-Boom den Bedarf an Rechenleistung und Speicherkapazitäten in ungeahnte Höhen treibt.

Verhandlungen von SoftBank und DigitalBridge im Endspurt

Obwohl die Gespräche bereits weit gediehen sind, bleibt eine gewisse Restunsicherheit. Bisher wurden keine finanziellen Details zur potenziellen Transaktion veröffentlicht. Zudem weisen die Informanten darauf hin, dass eine endgültige Einigung noch aussteht; sowohl der Zeitplan als auch die spezifischen Bedingungen könnten sich kurzfristig noch ändern. Dennoch verdeutlicht das Interesse, dass SoftBank bereit ist, massiv in die physische Basis der digitalen Transformation zu investieren, um direkt vom Wertzuwachs geschäftskritischer Infrastruktur zu profitieren.

So reagieren die Aktien

Die Softbank-Aktie legte am Montag in Tokio letztlich um 0,79 Prozent auf 4.485 Yen zu, während die Papiere von DigitalBridge an der NYSE stellenweise 9,87 Prozent auf 15,29 US-Dollar gewinnen.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Eutelsat-Aktie fällt: Investor SoftBank hat sich wohl von Großteil seiner Beteiligung getrennt

Bildquelle: TORU YAMANAKA/AFP/Getty Images

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

DigitalBridge Group Inc Registered Shs -A- 13,60 24,77% DigitalBridge Group Inc Registered Shs -A-

