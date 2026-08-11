Software Acquisition Grou a Aktie

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WKN DE: A2QFQU / ISIN: US23130Q1076

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Software Acquisition Group A legt Quartalsergebnis vor

Software Acquisition Group A lädt am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Software Acquisition Group A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,038 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,010 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Software Acquisition Group A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,15 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 21,3 Millionen USD im Vergleich zu 19,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,083 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,110 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 78,0 Millionen USD, gegenüber 71,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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