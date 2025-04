SoundHound-Aktie springt an: Deal mit Tencent bringt Schwung

In einem wieder freundlicheren Marktumfeld für Techaktien gewinnt auch die SoundHound-Aktie an Wert. Die deutlichen Kursgewinne haben aber zusätzliche, andere Gründe.

• SoundHound-Aktie nach Tencent-Deal deutlich im Aufwind• Kooperation mit Tencent befeuert Fantasie• Markt reagiert positiv trotz vorheriger Kursverluste

Fast neun Prozent hat die SoundHound-Aktie an der NASDAQ am Dienstag an Wert gewonnen. Und auch zur Wochenmitte bleiben die Käufer in der Überzahl: Im offiziellen Handel gibt es stellenweise ein weiteres Plus von 8,48 Prozent auf 8,83 US-Dollar. Damit könnte das Unternehmen seine massiven Verluste seit Jahresstart etwas eindämmen, immerhin hat der Anteilsschein seit Januar knapp 60 Prozent an Wert verloren.

Kooperation mit Tencent treibt den SoundHound-Aktienkurs

Neben der wieder freundlicheren Handelsstimmung, die US-Techaktien entgegenschlägt, weil Anleger auf eine Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China hoffen, sind es auch unternehmensspezifische Gründe, die der SoundHound-Aktie wieder auf die Beine helfen.

Das Unternehmen für Audiotechnologie hat am Dienstag einen Deal mit dem chinesischen Konzern Tencent verkündet. Im Rahmen der Kooperation soll SoundHound seine KI-Sprachtechnologie für Fahrassistenzsysteme im Auto an Tencent Intelligent Mobility, eine Tencent-Tochter, liefern. Dies solle "ein verbessertes Fahrerlebnis mit freihändigem Zugriff auf Apps, Unterhaltung und Fahrzeugsteuerung" ermöglichen, heißt es in einer Pressemitteilung der US-Amerikaner.

Fahrer und Passagiere der Tencent-Fahrzeuge sollen auf diesem Weg Zugriff auf eine Reihe von Apps, Fahrzeugsteuerungen und Unterhaltungsbereichen bekommen - eingeschlossen seien dabei auch audiovisuelle Streaming-Dienste und LLM-gestützte generative KI-Antworten. So könnten User dem System etwa Fragen stellen und dabei mit externen Wissensquellen und der Fahrzeugsteuerung interagieren, betont SoundHound weiter.

Für SoundHound ist Tencent ein wichtiger Kunde. "Wir freuen uns, mit Tencent Intelligent Mobility zusammenzuarbeiten und ihre Vision einer dynamischen, intuitiven Infotainment-Plattform umzusetzen", wird denn auch Tom Park, Vice President of Business Development, Asien bei SoundHound AI, im Rahmen der Pressemitteilung zitiert. "Unsere Sprach-KI wird entscheidend dazu beitragen, Fahrern sicheren, freihändigen Zugriff auf eine Vielzahl sprachgesteuerter Inhalte zu ermöglichen. Sie verändert die Art und Weise, wie Fahrer und Passagiere mit ihren Fahrzeugen interagieren, und schafft das intelligente Fahrzeugerlebnis der Zukunft". Bei Tencent unterdessen teile man "die Vision von SoundHound AI, Fahrern und Passagieren digitale Inhalte und Dienste sicher und intuitiv zugänglich zu machen", so Dr. Pei Shen, General Manager of Strategy bei Tencent Intelligent Mobility.

NVIDIA-Beteiligung nur von kurzer Dauer

Am Markt wird die Kooperation als wichtiger Schritt für den Wachstumskurs von SoundHound gewertet. Das KI-Unternehmen war im vergangenen Jahr in den Blickpunkt von Anlegern gerückt, nachdem der Chipriese NVIDIA sich eine Beteiligung gesichert hatte. Spätestens, nachdem im Februar aber bekannt wurde, dass NVIDIA seine SoundHound-Aktien wieder abgestoßen hat, hatte die Begeisterung für den Anteilsschein deutlich nachgelassen.



Redaktion finanzen.at