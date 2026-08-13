Ausblick: Teleste legt Quartalsergebnis vor

Teleste öffnet am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,070 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 250,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,020 EUR erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 36,0 Millionen EUR – ein Plus von 0,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Teleste 35,9 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,355 EUR, gegenüber 0,150 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 145,9 Millionen EUR im Vergleich zu 138,6 Millionen EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at