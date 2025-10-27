Temenos Aktie
27.10.2025 17:58:50
Börse Zürich in Rot: SLI zum Ende des Montagshandels im Minus
Schlussendlich notierte der SLI im SIX-Handel 0,36 Prozent tiefer bei 2 040,02 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,121 Prozent auf 2 044,99 Punkte an der Kurstafel, nach 2 047,46 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 2 046,07 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 032,67 Punkten lag.
SLI-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 956,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 994,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, den Stand von 1 983,50 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 6,16 Prozent zu. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
SLI-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,53 Prozent auf 158,85 CHF), UBS (+ 1,15 Prozent auf 30,74 CHF), Logitech (+ 1,12 Prozent auf 89,90 CHF), Zurich Insurance (+ 1,09 Prozent auf 574,00 CHF) und Holcim (+ 1,00 Prozent auf 70,56 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Sika (-4,26 Prozent auf 168,50 CHF), Givaudan (-1,87 Prozent auf 3 471,00 CHF), Swatch (I) (-1,71 Prozent auf 171,95 CHF), Roche (-1,40 Prozent auf 267,40 CHF) und Lonza (-1,36 Prozent auf 578,60 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 577 647 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 233,169 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel
Im SLI weist die Adecco SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
