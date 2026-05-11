Ausblick: ThyssenKrupp präsentiert Quartalsergebnisse

ThyssenKrupp wird am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,121 USD. Das entspräche einer Verringerung von 53,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,260 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 5,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 9,52 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,03 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,156 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,830 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 38,07 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 36,25 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at